Visite: Aux sources du lac Saint-Paul-lès-Dax

2021-11-05 – 2021-11-05

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Avec Michel Labeyrie (association Les Amis du vieux Saint-Paul). Retour en récits et en images sur les origines du lac de Christus, plan d’eau artificiel de 11 hectares aménagé

