Toucy Toucy 89130, Toucy Visite aux lanternes Toucy Toucy Catégories d’évènement: 89130

Toucy

Visite aux lanternes Toucy, 14 août 2021-14 août 2021, Toucy. Visite aux lanternes 2021-08-14 – 2021-08-14

Toucy 89130 7 7 EUR Visite avec Inez Van Noort, guide conférencière, aux lueurs des lanternes à travers les rues pleines de charme avec les maisons à pans de bois, l’église et l’histoire du château épiscopal. Visite avec Inez Van Noort, guide conférencière, aux lueurs des lanternes à travers les rues pleines de charme avec les maisons à pans de bois, l’église et l’histoire du château épiscopal. ©Arsène_JURMAN dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 89130, Toucy Étiquettes évènement : Autres Lieu Toucy Adresse Ville Toucy lieuville 47.73347#3.29388