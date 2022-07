VISITE AUX LAMPIONS Luché-Pringé Luché-Pringé Catégories d’évènement: Luché-Pringé

Sarthe Venez découvrir ce charmant bourg typique de la Vallée du Loir à la lumière des lampions. Agréable lieu de villégiature au bord du Loir, le bourg de Luché, groupé autour de sa place, dévoile au visiteur le charme de ses rues anciennes bordées de maisons en tuffeau et de son église. Infos pratiques :

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

