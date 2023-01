Visite aux lampions d’Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Visite aux lampions d’Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains, 26 juillet 2023, Eugénie-les-Bains . Visite aux lampions d’Eugénie les Bains Place Gaston Larrieu Eugénie-les-Bains Landes

2023-07-26 20:30:00 – 2023-07-26 Eugénie-les-Bains

Landes 5 EUR Suivez Manon pour une balade dans le village d’Eugénie les Bains, la station thermale vous révèle son histoire et ses légendes à la lueur des lampions.

