Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault, Vienne Visite aux lampions : Châtellerault à travers les âges Hôtel Alaman Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Visite aux lampions : Châtellerault à travers les âges Hôtel Alaman, 18 décembre 2021, Châtellerault. Visite aux lampions : Châtellerault à travers les âges

du samedi 18 décembre au mercredi 29 décembre à Hôtel Alaman

Eclairé par la lueur des lampions venez découvrir l’histoire de Châtellerault à la tombée de la nuit. En compagnie d’une guide, entrez dans des lieux méconnues des Châtelleraudais. De la naissance de la ville à nos jours en passant par les différentes périodes historiques, la ville n’aura plus de secret pour vous !

20 personnes maximum, sur réservation (mes démarches grand Châtellerault), plein tarif 5€, tarif réduit 2.50€, gratuit pour les moins de 25 ans, passe sanitaire obligatoire, visite à partir de 6 ans

visite guidée de Châtellerault éclairée aux lampions, départ devant l’office de tourisme Hôtel Alaman 3 place Sainte Catherine 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T18:30:00;2021-12-22T17:00:00 2021-12-22T18:30:00;2021-12-29T17:00:00 2021-12-29T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Hôtel Alaman Adresse 3 place Sainte Catherine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Hôtel Alaman Châtellerault