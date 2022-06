Visite aux gaec de l’Herm Boisset Boisset Catégories d’évènement: Boisset

Haute-Loire EUR Visite de l’exploitation au moment de la traite des vaches et du biberon des veaux, suivie d’une dégustation de glaces fabriquées à la ferme. Balade à poney en supplément. Réservation obligatoire au Gaec de L’herm. +33 6 68 95 13 16 http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ L’Herm Gaec de l’Herm Boisset

