VISITE AUX FLAMBEAUX Montmirail, 11 décembre 2021, Montmirail.

VISITE AUX FLAMBEAUX Montmirail

2021-12-11 – 2021-12-11

Montmirail Sarthe Montmirail

En partenariat avec la Commune, le château de Montmirail et les Petites Cités de Caractère®.

À la nuit tombée, avec la complicité des deux guides conférencières du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois qui vous encadreront, résolvez en famille ou entre amis les énigmes de ce jeu de piste collaboratif afin de retrouver le « trésor perdu » de Montmirail.

Gratuit. Rendez-vous à 18h00, Place du château (devant la Mairie).

Prévoir lampes torches (ou équivalent) et chaussures de marche.

Passe-sanitaire et port du masque obligatoires (évolution possible selon la

réglementation en vigueur).

Réservation obligatoire (nombre de places limité)

Perche Sarthois : 02 43 60 72 77 / 06 41 38 35 54

+33 2 43 60 72 77

En partenariat avec la Commune, le château de Montmirail et les Petites Cités de Caractère®.

À la nuit tombée, avec la complicité des deux guides conférencières du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois qui vous encadreront, résolvez en famille ou entre amis les énigmes de ce jeu de piste collaboratif afin de retrouver le « trésor perdu » de Montmirail.

Gratuit. Rendez-vous à 18h00, Place du château (devant la Mairie).

Prévoir lampes torches (ou équivalent) et chaussures de marche.

Passe-sanitaire et port du masque obligatoires (évolution possible selon la

réglementation en vigueur).

Réservation obligatoire (nombre de places limité)

Perche Sarthois : 02 43 60 72 77 / 06 41 38 35 54

Montmirail

dernière mise à jour : 2021-11-26 par