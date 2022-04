Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille la Fripouille Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille la Fripouille
Monflanquin, 19 juillet 2022

2022-07-19 – 2022-07-19

Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin EUR A la lueur des flambeaux, Janouille la Fripouille vous emmène à la découverte de la bastide de Monflanquin. Il vous contera l’histoire du village, comme nul autre tout en alliant pédagogie et humour.

