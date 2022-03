Visite aux flambeaux château à motte Verrières en Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Une atmosphère particulière s’installe à la tombée de la nuit. Venez découvrir les bâtiments du château à la lueur des lampes à huiles et des flambeaux. Les membres de la Maisnie Joulain vous plongeront dans le XIIe siècle !

Sur réservation, 25 personnes par visite

Découverte du château à motte aux flambeaux par l’association de reconstitution historique La Maisnie Joulain château à motte parc André delibes 49480 Verrières en Anjou Verrières en Anjou Saint-Sylvain-d’Anjou Maine-et-Loire

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:59:00

