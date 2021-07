Bourges Cathédrale Saint-Étienne Bourges, Cher Visite aux flambeaux Cathédrale Saint-Étienne Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Visite aux flambeaux Cathédrale Saint-Étienne, 18 septembre 2021, Bourges. Visite aux flambeaux

Cathédrale Saint-Étienne, le samedi 18 septembre à 20:30 Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale | Durée : 1h

A la tombée de la nuit, à la lumière des flambeaux, un autre univers, une autre ambiance naît, pour une autre perception du centre historique et de ses principaux monuments. Cathédrale Saint-Étienne Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Cathédrale Saint-Étienne Adresse Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Ville Bourges lieuville Cathédrale Saint-Étienne Bourges