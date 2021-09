Saint-Jean-d'Aulps Abbaye d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Visite aux flambeaux Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Abbaye d’Aulps, le samedi 18 septembre à 19:45

Pour petits et grands, les visites expérientielles proposent de transformer le visiteur en acteur de sa propre visite. En une heure, il s’agit de reproduire une journée type à la manière d’une communauté monastique.

Inscriptions vivement recommandées

C’est à une visite expérientielle nocturne, flambeaux et lampions en main, que nous vous invitons pour une immersion dans le quotidien des moines de l’abbaye d’Aulps. Abbaye d’Aulps 960, route de l’abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps Sofélery Haute-Savoie

2021-09-18T19:45:00 2021-09-18T21:00:00

