Nuit des musées Visite aux chandelles des collections Musée de la musique mécanique Samedi 14 mai, 21h00

Laissez-vous surprendre par une visite insolite ! (Re)découvrez les instruments de musique mécanique lors de la visite aux chandelles !

40 ans de Musique Mécanique aux Gets !

Pour cette 18ème Nuit des Musées, visite spéciale dans 18 espaces du Musée où 40 pièces seront mises en valeur. 40 pièces qui ont marqué l’histoire de la musique mécanique aux Gets.

La visite se terminera autour du verre de l’amitié et d’un feu d’artifices.

Le musée de la musique mécanique est abrité depuis 1988, dans le plus ancien bâtiment des Gets. Cette collection unique avec plus de 550 pièces en fait le plus grand musée de musique mécanique en Europe. Les visites guidées et animées assurent toujours une ambiance inoubliable. Orgues de Barbarie, de manège, carillon et boites à musique, orchestrions, pianos mécaniques,… sont présentés dans le contexte de leur époque.

Saturday 14 May, 21:00

The Museum of Mechanical Music has been housed in the oldest Gets building since 1988. This unique collection with more than 550 pieces makes it the largest mechanical music museum in Europe. Guided and animated tours always ensure an unforgettable atmosphere. Barbaric organs, merry-go-round, carillon and music boxes, orchestrations, mechanical pianos, etc. are presented in the context of their time.

¡40 años de Música Mecánica en los Gets! Para esta 18ª Noche de los Museos, visita especial en 18 espacios del Museo donde 40 piezas serán puestas en valor. 40 piezas que marcaron la historia de la música mecánica en los Gets. La visita terminará con el cristal de la amistad y los fuegos artificiales.

Sábado 14 mayo, 21:00

294 rue du vieux village, 74260 Les Gets, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France 74260 Les Gets Auvergne-Rhône-Alpes