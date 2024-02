« Visite autrement » de l’exposition « Auto » de Nina Beier Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, vendredi 29 mars 2024.

« Visite autrement » de l’exposition « Auto » de Nina Beier Une visite originale de l’exposition « Auto » de Nina Beier, au Capc Musée d’art contemporain, en compagnie de Sarah-May Coustenoble alias, « L’atelier de Mamie Jo ». Vendredi 29 mars, 15h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 5€ (+ prix du billet d’entrée au musée). Réservation en ligne conseillée

Peuplée d’objets du quotidien, d’accessoires, de meubles et de matériaux divers, l’exposition de Nina Beier peut ressembler à une brocante d’objets hétéroclites. Pour parcourir cette exposition, nous invitons Sarah-May Coustenoble alias « L’Atelier de Mamie Jo », instagrameuse et brocanteuse pour une visite originale et instructive.

Réservation en ligne conseillée, ICI

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
7, rue Ferrère
Bordeaux 33000
Chartrons – Grand Parc – Jardin Public
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
05 56 00 81 50
http://capc-bordeaux.fr

