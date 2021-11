Visite autrement Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 9 décembre 2021, Bordeaux.

Les _Visites autrement_ proposent un parcours au cours duquel les œuvres vont être appréhendées et commentées par plusieurs voix émanant de spécialistes dans des domaines qui pourraient sembler à priori éloignés du champ de l’art. La responsabilité sur la lecture des œuvres sera donc partagée par divers invités en dialogue avec le public pour favoriser une ouverture du lieu depuis lequel on regarde l’art. François Denis, surveillant de salles pendant de nombreuses années au Capc, propose une visite à travers l’exposition _Le Tour du jour en quatre-vingts mondes_, s’arrêtant près des œuvres d’art qui l’ont marqué, surpris et fait réfléchir. Peintre amateur autodidacte, il privilégiera une approche sensible et subjective, sur le mode d’une déambulation éclairée par l’expérience du terrain.

Prix du billet d’entrée au musée majoré de 1€

