Visite Autour du Ranelagh Avenue Henri Martin devant la mairie du 16ème, 1 avril 2022, Paris.

de 14h30 à 16h00

gratuit

De belles décorations florales ponctuent le parcours pour rejoindre le jardin du Ranelagh. Il garde un charme suranné́ du Second Empire avec ses grandes perspectives agrémentées de beaux arbres et de sculptures Autour du Ranelagh De belles décorations florales ponctuent le parcours pour rejoindre le jardin du Ranelagh. Il garde un charme suranné́ du Second Empire avec ses grandes perspectives agrémentées de beaux arbres et de sculptures. La visite se termine avec le jardin de l’entre-deux guerres dédié́ aux Écrivains- Combattants-Morts-pour-la-France. ATTENTION : La visite n’aura pas lieu en deçà de 5 participants Rendez-vous : Avenue Henri Martin devant la mairie du 16ème Avenue Henri Martin devant la mairie du 16ème Avenue Henri Martin devant la mairie du 16ème Paris 75016 Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Balade;Nature

