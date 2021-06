Blaisy-Haut Blaisy-Haut Blaisy-Haut, Côte-d'Or Visite autour du radar de Météo France à Blaisy-Haut Blaisy-Haut Blaisy-Haut Catégories d’évènement: Blaisy-Haut

Blaisy-Haut Côte-d’Or Blaisy-Haut EUR 0 0 La commune de Blaisy-Haut accueille un bâtiment tout à fait étonnant fait de plaque d’inox, de béton et d’une membrane accueillant un radar. Les radars météorologiques permettent de localiser les précipitations et de mesurer leur intensité en temps réel. Répartis sur l’ensemble du territoire, ils ont une portée d’environ 100 km pour mesurer la quantité de précipitations et d’environ 200 km pour détecter des phénomènes dangereux. En compagnie d’un agent de Météo France, le public pourra comprendre comment fonctionne un tel outil et discuter technique et construction contemporaine. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme Ouche et Montagne : office.tourisme@ouche-montagne.fr.

