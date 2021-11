Visite autour du projet de la résurgence de la source de la Petite Saussaie, aménagement d’une liaison verte en géographie prioritaire Résurgence de la source de la Petite Saussaie, 25 novembre 2021, Vitry-sur-Seine.

### Description du projet Par la réouverture de la source, inscrite dans le coteau de Vitry, le projet propose d’établir une continuité écologique entre le parc départemental des Lilas et le parc communal Joliot-Curie qui sont deux parcs répertoriés comme réservoirs de biodiversité. Le projet traverse le périmètre du NPRU « Cœur de ville », d’est en ouest sur un linéaire de 800m depuis les Rives du Parc des Lilas, rue de la Petite Saussaie (1er site), jusqu’à l’angle de la rue Clément Perrot (2nd site), rue Camille Groult. Sur chaque site, la végétation et l’eau de la source de la Petite Saussaie se complètent pour concevoir un nouvel équilibre, un nouvel écosystème. Cela passe par la plantation de saules rappelant l’histoire du site et par la mise en place de zones humides, de plantes aquatiques. Cette toute nouvelle diversité végétale vient enrichir la liaison verte. Il s’agit d’un projet subventionné par : * l’Europe à travers le fonds de développement régional européen ; * la Métropole à travers le fonds d’investissement métropolitain ; * l’ANRU à travers l’appel à manifestation d’intêrets – projet d’investissement d’avenir. ### Informations pratiques Nous vous proposons un temps d’échange autour du projet « d’aménagement d’une liaison verte en géographie prioritaire », par la résurgence de la source de la Petite Saussaie dans l’espace public Vitriot, lors d’une visite à destination des partenaires du projet et des professionnels de la fabrique de l’espace public. Cette visite aura lieu le **jeudi 25 novembre 2021, de 10h30 à 12h00**. Nous vous donnons rendez-vous à 10h30 à l’angle de la rue de la Petite Saussaie et de la voie Murillo, 94400 Vitry-sur-Seine. Tram 9 arrêt “Camille Groult” ou bus 180/132 arrêt “Edouard Till”.

Visite gratuite sur inscription

2021-11-25T10:30:00 2021-11-25T12:00:00