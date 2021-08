Visite autour du patrimoine ferroviaire de Venarey-Les Laumes Venarey-les-Laumes, 18 septembre 2021, Venarey-les-Laumes.

Visite autour du patrimoine ferroviaire de Venarey-Les Laumes 2021-09-18 – 2021-09-18

Venarey-les-Laumes Côte-d’Or Venarey-les-Laumes

EUR 0 0 Des origines antiques à l’avènement du chemin de fer, Venarey-Les Laumes détient aujourd’hui un important

patrimoine industriel ainsi que des trésors anciens et contemporains souvent insoupçonnés. Suivez notre guide-conférencier pour découvrir les multiples facettes de la ville, son développement et le patrimoine lié à son axe de circulation ferroviaire. Débutant en extérieur, la visite se poursuivra par la découverte de la rotonde ferroviaire et de son pont tournant.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire de l’Auxois Morvan, en partenariat avec la SNCF et l’Office duTourisme, du Commerce et de la Culture du Pays d’Alésia et de la Seine.

+33 3 80 96 89 13

Des origines antiques à l’avènement du chemin de fer, Venarey-Les Laumes détient aujourd’hui un important

patrimoine industriel ainsi que des trésors anciens et contemporains souvent insoupçonnés. Suivez notre guide-conférencier pour découvrir les multiples facettes de la ville, son développement et le patrimoine lié à son axe de circulation ferroviaire. Débutant en extérieur, la visite se poursuivra par la découverte de la rotonde ferroviaire et de son pont tournant.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire de l’Auxois Morvan, en partenariat avec la SNCF et l’Office duTourisme, du Commerce et de la Culture du Pays d’Alésia et de la Seine.

dernière mise à jour : 2021-08-23 par