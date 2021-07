Visite autour du Mascaret Le Tourne, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Le Tourne.

Visite autour du Mascaret 2021-07-25 18:00:00 – 2021-07-25 19:00:00

Le Tourne Gironde

EUR 5 7 Nous commencerons par comprendre la formation de cette vague grâce à une maquette animée puis nous poursuivrons par les légendes merveilleuses et les croyances extraordinaires sur le mascaret et qui ne sont pas si anciennes !

Adapté aux enfants.

Site de plein air. Durée 1 h environ.

Accessibilité : mobilité réduite et poussette, non et mal voyant, déficience intellectuelle.

L’heure (fin de journée) et le lieu du rendez-vous seront précisés lors de la réservation.

Mascaret

