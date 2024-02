Visite Autour de la table, histoires en partage Rue des Fusillés de la Résistance Besançon, dimanche 10 mars 2024.

Visite Autour de la table, histoires en partage Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs

Comment objets, archives et photographies deviennent-ils des collections ? Que nous racontent-ils des événements dont ils furent les témoins ? Prenez place autour de la table et accompagnez l’équipe du musée à la rencontre des donateurs et la manière dont leurs mémoires familiales nourrissent notre histoire commune. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 11:00:00

fin : 2024-03-10 12:00:00

Rue des Fusillés de la Résistance Citadelle

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Visite Autour de la table, histoires en partage Besançon a été mis à jour le 2024-02-14 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON