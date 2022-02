Visite autour de la flore Jardins du musée Lalique Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Visite autour de la flore Jardins du musée Lalique, 4 juin 2022, Wingen-sur-Moder. Visite autour de la flore

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du musée Lalique

Visite guidée gratuite mais l’entrée du musée reste payante. L’inscription à la visite guidée se fait le jour-même dans l’ordre d’arrivée.

La nature a beaucoup inspiré René Lalique et ses successeurs. Visitez les collections permanentes du musée ainsi que les jardins avec la flore pour thématique. Jardins du musée Lalique 40, rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin, Grand Est Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:30:00

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin