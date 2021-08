Metz Maison de l’Archéologie et du Patrimoine,Pôle Archéologie préventive de Metz Métropole Metz, Moselle Visite autour de la découverte archéologique Maison de l’Archéologie et du Patrimoine,Pôle Archéologie préventive de Metz Métropole Metz Catégories d’évènement: Metz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Archéologie et du Patrimoine, Pôle Archéologie préventive de Metz Métropole Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 6/09. Durée : 45 minutes. 10/12 personnes maximum par visite. Inscription avant le 17/09 à 17h.

Participez à des visites guidées et à des échanges avec les équipes de la Maison de l’Archéologie et du Patrimoine (archéologues, céramologues, anthropologues, régisseuse des collections…). Maison de l’Archéologie et du Patrimoine,Pôle Archéologie préventive de Metz Métropole Rue de la Mouée – ZAC de la Petite-Voëvre, 57000 Metz Metz Moselle

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:15:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:00:00

