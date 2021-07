Visite auto-guidée de l’hôtel d’Avaray Hôtel d’Avaray – Résidence de l’Ambassadeur des Pays-Bas, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

Visite auto-guidée de l’hôtel d’Avaray

Hôtel d’Avaray – Résidence de l’Ambassadeur des Pays-Bas, le samedi 18 septembre à 10:00

Entre cour et jardin ——————– **Visite libre, commentée en douceur au moyen d’une application, de la résidence de l’ambassadeur des Pays-Bas à Paris – un bâtiment rayonnant de 300 ans d’histoire(s)** Évasion en plein cœur de Paris : dès que vous franchissez la belle porte en bois, la majestueuse cour vous accueille en une révérence architecturale. Suivez les pas de François Cluzet et d’Omar Sy qui ont tourné Intouchables ici, imaginez la maserati partir en trombe… Catherine Frot s’est aventurée dans les salons jusqu’aux cuisines (au 2e étage ! – fait étonnant) pour Les Saveurs du Palais. Le 18 septembre, c’est vous l’invité d’honneur dans cette demeure ! Depuis 100 ans, cet hôtel particulier sert d’écrin aux rencontres entre Français et Néerlandais dans leurs échanges politiques, économiques, culturels, scientifiques. Les salons d’honneur du rez-de-chaussée ont retrouvé leur brillant depuis leur entière rénovation à l’automne 2017 et tout récemment aussi les tapisseries historiques. Se lovant entre une imposante cour et un jardin luxuriant, l’architecture se joue subtilement du visiteur, pendant que chaque pièce de l’aménagement intérieur, fixe ou mobilier, raconte une partie de la passionnante histoire des lieux. Transportez-vous vers le passé sans quitter le présent, tout en sentant l’avenir. – Visiteurs aveugles et malvoyants : une visite commentée spécifique vous est destinée. Téléphonez au 01 40 62 33 30 (jusqu’au vendredi 17/09 – 17h) ou adressez-vous simplement à l’équipe sur place. – Dernier accès à 16h30.

Entrée gratuite – Nombre limité de places selon conditions sanitaires – Inscription ²

Visite libre de l’hôtel d’Avaray tricentenaire, où depuis un siècle les ambassadeurs des Pays-Bas ont élu domicile. Utilisez la nouvelle application gratuite avec les points d’intérêt.

Hôtel d’Avaray – Résidence de l’Ambassadeur des Pays-Bas 85 rue de Grenelle 75007 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00