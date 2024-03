VISITE AUTHENTIQUE PETITE CITÉ DE CARACTÈRE Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges, jeudi 1 août 2024.

Profitez d’une visite guidée qui vous conduira jusqu’à l’intérieur du Château. Toute l’histoire de Pouzauges du Moyen-Age jusqu’à nos jours.

Une visite guidée à la découverte de l’histoire de Pouzauges, petite cité de caractère®.

Vous emprunterez des venelles étroites accrochées à flanc de colline, pour monter tout en haut de la ville… jusqu’à l’intérieur du Château !

Du 15 au 30 juin et en septembre mardi à 11h

En juillet et août mardi et jeudi à 11h

Au départ de l’Office de Tourisme

Durée 1h30 Tarif Adulte 6 € Enfant 3.5 € .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 11:00:00

fin : 2024-08-01

Office de tourisme du Pays de Pouzauges 30 Place de l’Église

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

