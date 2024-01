Visite audioguidée immersive Aître Saint-Maclou Rouen, mercredi 7 février 2024.

Découvrez la riche histoire d’un des derniers cimetières à galeries subsistant en France au cours d’une visite audioguidée scénarisée.

Le mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h30*

Du mardi au dimanche durant les vacances scolaires (zone B)

Retirez votre audioguide à l’accueil Rouen Sites & Monuments (cour de l’aître)

*dernier retrait des audioguides à 12h et 18h. La réservation en ligne n’est pas obligatoire.

Parcours adulte

Au cours de cette visite audioguidée immersive, laissez-vous conter l’Aître Saint-Maclou à travers le récit haut en couleur d’un personnage emblématique de cet ancien cimetière le Fossoyeur. Histoires, légendes et anecdotes, il est intarissable !

À ses côtés, vous parcourez la cour et découvrez l’Histoire de l’Aître et les nombreuses vies qui l’ont traversé, depuis son passé funéraire à aujourd’hui. Mais attention le Chat guette. Un échange savoureux et grinçant s’installe entre les deux personnages rendant cette expérience sonore aussi riche que drôle.

Tarif 5€ par personne | Durée de 30 à 45mn | Disponible en français, anglais, allemand, italien, espagnol et LSF

Parcours enfant

Dans cette visite audioguidée spécialement conçue pour les enfants, c’est le Chat qui mène la danse – ou plutôt la visite ! Enorgueillit de ses neuf vies, il se moque gentiment du fossoyeur, qu’il rencontre au fil du parcours. Dialogues et bruitages animent cette découverte de l’Aître d’un autre genre.

Grâce à des jeux qui ponctuent chaque point d’observation, l’enfant s’amuse à découvrir l’Aître Saint-Maclou. Guidé par le Chat, il part à la cherche des nombreux indices cachés dans l’architecture de la cour et dans ses décors macabres.

Tarif 3€ par enfant | Durée de 30 à 45mn | De 7 à 12 ans | Français uniquement

