du mercredi 10 mars au mercredi 31 mars à Depuis votre domicile

Afin de profiter de cette découverte en direct de chez vous recopiez le lien suivant : [https://www.guidigo.com/Web/H3bg4-w-aNc](https://www.guidigo.com/Web/H3bg4-w-aNc)

Gratuit

Les jardiniers du SEVE vous invitent à découvrir les différents jardins nantais à travers des visites guidées audio et des diaporamas. Depuis votre domicile NANTES Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T11:00:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T11:00:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T11:00:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T11:00:00

