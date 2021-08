Dienville Capitainerie Aube, Dienville Visite audio guidée d’une petite “station balnéaire” Capitainerie Dienville Catégories d’évènement: Aube

### Pour en savoir plus sur l’histoire des lacs de la Forêt d’Orient et de Dienville, nous vous proposons de partir à la découverte de ce charmant village. Bordée par la rivière Aube et le lac Amance, cette petite station balnéaire recèle nombre de monuments historiques que vous pourrez apprécier lors d’une visite audioguidée. Partez à la recherche du trésor de l’Aube avec Léo, l’étudiant qui vous accompagnera pour cette visite passionnante !

Gratuit. Accès libre. Départ de la visite audio guidée à la capitainerie.

Capitainerie Base Nautique, Port Dienville, 10500 Dienville Dienville Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

