Visite audio-guidée du musée et de son exposition Betschdorf, 18 septembre 2021, Betschdorf. Visite audio-guidée du musée et de son exposition 2021-09-18 – 2021-09-18

Betschdorf 67660 Betschdorf Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visitez librement avec un audio-guide le musée ainsi que l'exposition Pierre Gangloff. Le dimanche, profitez d'une démonstration de tournage par un potier, 14h30 à 17h30. Dans le cadre de l'opération "Été Culturel Jeunes Estivants" proposée par la DRAC Grand Est en partenariat avec l'association Scènes et Territoires initiez-vous à un des ateliers culinaires animés par Harmonie BEGON, le samedi 18/09 de 10h00 à 12h00 et le dimanche 19/09 de 10h00 à 12h00 (sur réservation ; places limitées). +33 3 88 54 48 07

