Conçu comme un voyage imaginaire dans les coulisses du cinéma, cette visite audio-guidée interactive, vous plonge dans le monde secret et captivant du 7e Art. Avec la création d’un film à travers une série de décors : cabine de projection, bureau du directeur, plateau de tournage… On y découvre l’entrée des artistes, le bureau du directeur avec des images d’archives d’événements et d’avant-premières, le tunnel des stars (conversation inédite entre géants du cinéma), la cabine de projection (un des espaces les plus secrets du cinéma), la salle des effets spéciaux, le plateau de tournage, le doublage… En clap de fin, une surprise attend les visiteurs… C’est aussi une occasion unique de découvrir les coulisses d’un monument du patrimoine français riche de son histoire et bénéficiant de son décor d’origine depuis 1932.

tarif exceptionnel à 5 € TTC, pas de réservation, présentation directement sur place à la caisse de Rex Studios

