Brienne-le-Château Musée Napoléon Aube, Brienne-le-Château Visite audio guidée de la cité chère au cœur de Napoléon Musée Napoléon Brienne-le-Château Catégories d’évènement: Aube

Brienne-le-Château

Visite audio guidée de la cité chère au cœur de Napoléon Musée Napoléon, 18 septembre 2021, Brienne-le-Château. Visite audio guidée de la cité chère au cœur de Napoléon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Napoléon

### Napoléon, dans sa version contemporaine, vous invite à suivre ses pas pour découvrir l’histoire de la ville, en mode décontracté et ludique ! Vous apprécierez ses monuments classés, le château, l’hôtel de ville, la halle et l’ancienne École Royale Militaire.

Gratuit. Accès libre. Audioguides disponibles à l’Office de Tourisme. Départ de la visite à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne, 1 rue Émile Zola, 10500 Brienne-le-Château.

Napoléon, dans sa version contemporaine, vous invite à suivre ses pas pour découvrir l’histoire de la ville, en mode décontracté et ludique ! Musée Napoléon 34 rue de l’École Militaire, 10500 Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Brienne-le-Château Autres Lieu Musée Napoléon Adresse 34 rue de l'École Militaire, 10500 Brienne-le-Château Ville Brienne-le-Château lieuville Musée Napoléon Brienne-le-Château