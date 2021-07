Nohant-Vic Nohant-Vic Indre, Nohant-Vic Visite au son du piano Nohant-Vic Nohant-Vic Catégories d’évènement: Indre

Nohant-Vic

Visite au son du piano Nohant-Vic, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Nohant-Vic. Visite au son du piano 2021-07-12 – 2021-07-12

Nohant-Vic Indre Nohant-Vic Dans le cadre du Nohant Festival Chopin, à la fin de la dernière visite commentée de la Maison de George Sand, de talentueux jeunes pianistes joueront sur le piano du salon. Contacter le domaine pour connaître l’horaire de la dernière visite. Dans le cadre du Nohant Festival Chopin, à la fin de la dernière visite commentée de la Maison de George Sand, de talentueux jeunes pianistes joueront sur le piano du salon. +33 2 54 31 06 04 Dans le cadre du Nohant Festival Chopin, à la fin de la dernière visite commentée de la Maison de George Sand, de talentueux jeunes pianistes joueront sur le piano du salon. Contacter le domaine pour connaître l’horaire de la dernière visite. Lancosme Multimedia dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Nohant-Vic Étiquettes évènement : Autres Lieu Nohant-Vic Adresse Ville Nohant-Vic lieuville 46.62502#1.97533