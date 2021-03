Visite au parc à l’Anglaise « La Cude » Parc à l’Anglaise « La Cude », 4 juin 2021-4 juin 2021, Mailleroncourt-Charette.

Visite au parc à l’Anglaise « La Cude »

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Parc à l’Anglaise « La Cude »

Qualifié par bon nombre de visiteurs « d’un immense espace arboré et enchanté »… un espace où vous pourrez vous offrir une escapade naturelle et sensorielle. Partez à la découverte des plantes venues du monde entier et découvrez des sculptures d’animaux.

Animation :

Vendredi – samedi sur le thème « La Transmission des savoirs (maraichage ,arboriculture, rucher, peinture, photos…) organisée par l’association les « Amis de la Cude ».

**Vendredi réservé scolaire.

Visite commentée possible à 10h et 14h30 le samedi et le dimanche.**

6€, 4€ de 3 à 12 ans

Un parc labellisé au coeur des Vosges du Sud.

Parc à l’Anglaise « La Cude » Moulin de la Cude, 70240 Mailleroncourt-Charette Mailleroncourt-Charette Haute-Saône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

