.Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit Inscription obligatoire par téléphone : 0770450976 Par mail : evenementiel.hustle@gmail.com Le mercredi 24 mai, l’association Hustle Paris, via son Programme Horizon Autonomie, organise une visite guidée intergénérationnelle au Centre Pompidou sur « Le panorama de l’art ». Le rdv devant le Centre Pompidou est donné à 13h30. La visite guidée débutera à 13h45 et durera environ 1h30. Le groupe sera composé de séniors et d’enfants, encadré par des animateurs diplômés Centre Pompidou Place Georges Pompidou 75004 Paris Contact : https://hustle-paris.com/ https://www.facebook.com/HustleParisAsso https://www.facebook.com/HustleParisAsso https://www.facebook.com/HustleParisAsso

