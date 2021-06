Visite au moulin avec Altertour Saint-Maclou-de-Folleville, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Maclou-de-Folleville.

Visite au moulin avec Altertour 2021-07-14 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-14 18:00:00 18:00:00 route des Moulins Moulin de l’Arbalète

Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime Saint-Maclou-de-Folleville

Altertour s’arrête au moulin de l’Arbalète pour sa première étape !

Participez à une visite unique au Moulin de l’Arbalète avec Florent Taccoen, Meunier et Thibault Georges Agriculteur -Boulanger Bio à Saint-Maclou-de-Folleville.

Dès 16h30, les activités du moulin vous seront présentées suivi à 17h00 d’une discussion débat autour de la résilience alimentaire en parallèle de la fête du moulin.

Cuisson et vente de pain et viennoiseries au profit de l’association seront disponibles!

+33 2 35 32 67 11

