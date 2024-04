Visite au monde des abeilles Jardin du Rucher Couture-sur-Loir, samedi 1 juin 2024.

Visite au monde des abeilles C’est un jardin pédagogique où on apprend à mieux connaître les abeilles domestiques et sauvages. 1 et 2 juin Jardin du Rucher Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

C’est un jardin pédagogique où on apprend à mieux connaître les abeilles domestiques et sauvages.

Jardin du Rucher 25 rue Pasteur, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Un jardin pour apprendre à connaître le monde des abeilles ainsi que la vie dans la ruche.

©Alexandre COCHONNEAU