Visite au jardin pour découvrir les Dior
Granville, 4 juillet 2022
1 rue d'Estouteville, Granville, Manche
11:00:00 – 12:00:00

Venez découvrir l'histoire de Christian Dior lors d'une visite du jardin de la Villa les Rhumbs. Cette visite gratuite d'une heure sans réservation vous permettra de découvrir l'histoire de la famille Dior et son influence sur la ville de Granville, celle de la maison d'enfance de Christian Dior à travers ses souvenirs et les « codes » de la maison de couture Dior inspirés, aujourd'hui encore, de la Villa Les Rhumbs.

Contact: musee@museechristiandior.fr +33 2 33 61 48 21 http://musee-dior-granville.com/

