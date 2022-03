Visite au jardin le Point du Jour Jardin le Point du Jour, 3 juin 2022, Verdelot.

Visite au jardin le Point du Jour

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin le Point du Jour

Le Point du Jour est un jardin enchanteur et empli de poésie, façonné à 2 cœurs et 4 mains comme aiment à le dire les propriétaires, Françoise et Christian ! Il surplombe la vallée du Petit Morin, et son point culminant est sans conteste la cathédrale végétale, un projet ambitieux mené sur 6 ans et inauguré en juin 2017. Le jardin s’étend sur 7 hectares, et au gré de votre visite vous rencontrerez des curiosités végétales, mais aussi architecturales, tels des arbres rares, des herbes folles, des passages secrets qui pourraient nous propulser dans une autre dimension, et des personnages tels des fées géantes, ou encore une balançoire pour retomber enfance… sans oublier les cabanes “pas comme les autres” ! Le Point du Jour c’est aussi un salon de thé, une boutique idéale pour des idées cadeaux originales, des concerts et autres événements d’envergure… Ce jardin a été élu jardin de l’année 2010 par l’AJJH (Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture) et est aujourd’hui labellisé “Jardin Remarquable”.

Entrée 7€ . Gratuit pour les -12 ans accompagnés

Jardin le Point du Jour 77510 Verdelot Verdelot Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00