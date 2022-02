Visite au jardin d’Hortense Au Jardin d’Hortense Saint-Julien-des-Landes Catégories d’évènement: Saint-Julien-des-Landes

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Au Jardin d’Hortense Entrée 3€ à partir de 18 ans

Un jardin de 6000m2, vous accueille avec sa pièce d’eau animée par des demoiselles et grenouilles dans une ambiance au naturel, toute une gamme végétale se livre à vos yeux. Au Jardin d’Hortense 5 La Mouziniere, Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes Vendée

