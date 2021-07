Coulounieix-Chamiers Coulounieix-Chamiers COULOUNIEIX CHAMIERS, Dordogne Visite au Jardin des Familles… à vélo ! Coulounieix-Chamiers Coulounieix-Chamiers Catégories d’évènement: COULOUNIEIX CHAMIERS

Dordogne

Visite au Jardin des Familles… à vélo ! Coulounieix-Chamiers, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Coulounieix-Chamiers. Visite au Jardin des Familles… à vélo ! 2021-07-31 – 2021-07-31

Samedi 31 juillet C'est le jour des courses ? Et si nous y allions à vélo ? Et si nous récoltions les légumes que nous avons cultivés ? Partons à vélo vers le Jardin des Familles de l'association Interstices 24.Cédric, jardinier en chef, nous accueille dans ce jardin cultivé collectivement. Mettons les mains dans la terre : participons à quelques travaux de jardinage avant de partager la dégustation des récoltes du jour… Puis retour à vélo vers notre point de départ. Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés et sachant faire du vélo sur la route. A PRÉVOIR Se vêtir d'une tenue tout terrain. Casque obligatoire pour les enfants. TEMPS DE PARCOURS À VÉLO Environ 20 min A/R

Détails Catégories d’évènement: COULOUNIEIX CHAMIERS, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Coulounieix-Chamiers Adresse Ville Coulounieix-Chamiers lieuville 45.19014#0.69704