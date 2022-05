Visite au Jardin de la Rencontre hauteur de routhier; Petit Marquisat Capesterre-Belle-Eau Catégorie d’évènement: Capesterre-Belle-Eau

**Le Jardin de la Rencontre** **Entrée Payante** **Contact : 0690.720.914** **Dimanche : 10h00 à 17h30** Situé dans les hauteurs de Routhier, Petit Marquisat (sur l’allée des palmiste prendre la direction du bour de Capesterre, au rond-point suivre Routhier, fonds cacao, 3éme chute du carbet puis suivre indication du jardin). Jardin de 15000m2 composé des plantes médicinales et ornementales, d’arbres fruitiers, d’une bananeraie et d’épices. Magnifique vue sur la soufrière et la chute. Ventes d’huiles éssentielles, et des sirop de plantes. Jardin situé dans les hauteur de Routhier à Petit Marquisat, 15000m2 de plantes médicinales et ornementales; d’arbres fruitiers,d’une bananeraie, et d’épices. hauteur de routhier; Petit Marquisat 97130 Capesterre-Belle-Eau

