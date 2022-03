Visite au jardin de Jeanne Jardin de Jeanne Bucey-lès-Gy Catégories d’évènement: Bucey-lès-Gy

Haute-Saône

Visite au jardin de Jeanne Jardin de Jeanne, 3 juin 2022, Bucey-lès-Gy. Visite au jardin de Jeanne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Jeanne

Le Jardin de Jeanne créé en 2007 autour d’arbres, arbustes et végètaux : acers, cornus, fagus, prunus, conifères, hydrangéas, rosiers, pivoines, plantes vivaces et fougères en bord de ruisseau. **A noter** : Visites commentées à la demande

5€

Belle promenade au Jardin de Jeanne ! Jardin de Jeanne 4 rue Jeanne Coppey 70700 Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

