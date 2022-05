Visite au jardin d’Alexina Quartier l’enclos : 62 rue Nicolas Ballet, 3 juin 2022, Le Gosier.

Visite au jardin d’Alexina

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Quartier l’enclos : 62 rue Nicolas Ballet

**Le Jardin d’Alexina** **Quartier de l’enclos : 62 rue Nicolas Ballet** **Vendredi scolaire : gratuit sur réservation : de 9h00 à 12h00** **Samedi : 9h00 à 12h00 et 14h30 17h00 : tarif 10 euros** **Journée de samedi divisée en 2 : soit 2 groupe de 20 personnes** En plein centre du Gosier, ce jardin arboré à vocation pédagogique, patrimonial, et touristique de 4500m2 empiète sur la forêt marécageuse de Belle Plaine. Découverte de la faune et flore locales au travers d’un jardin pédagogique qui comprend une grande diversité d’arbres origiaires de la Guadeloupe, et de la caraibe. Les plantes médicinales, fruitières et à fleurs se partagent les lieux en harmonie avec les abeilles, oiseaux, et autres insectes solitires

Quartier l’enclos : 62 rue Nicolas Ballet 97190 Le Gosier



