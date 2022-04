Visite au jardin Coutances Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Visite au jardin Coutances, 27 août 2022, Coutances. Visite au jardin Jardin Coteau de la Croûte 11 Rue de la Croûte Coutances

2022-08-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-27 18:00:00 18:00:00 Jardin Coteau de la Croûte 11 Rue de la Croûte

Visite du jardin du Coteau de la Croûte. Entrée à 5€. Renseignements au 06 50 25 96 49.
alline.jeanpaul@orange.fr +33 6 50 25 96 49 https://www.cotentincotejardins.com/pages/nos-jardins-de-la-hague-au-val-de-saire/n-23-le-jardin-du-coteau-de-la-croute.html

