Musée d’art sacré, le samedi 3 juillet à 21:30

Pour clôturer cette soirée spéciale » artisans du baroque » une visite atypique de l’église de Saint-Nicolas de Véroce, caractéristique du style baroque alpin du XVIIIe siècle.

Entrée libre

Visite guidée de l’église de Saint-Nicolas de Véroce au flambeau par Caroline Duperthuy, guide du patrimoine Savoie Mont-Blanc. Musée d’art sacré Presbytère de Saint Nicolas, Saint-Nicolas-de-Véroce, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, France Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:30:00

