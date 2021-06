Clermont-Ferrand Musée d'art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visite au fil des hôtels particuliers. Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Musée d'art Roger-Quilliot, le samedi 18 septembre à 09:30

Tout au long des rues de la cité, qui s’est développée du Moyen Âge au XVIe siècle, maisons romanes, maisons à pans de bois et hôtels particuliers à cour intérieure sont les témoins de ces époques où les sculpteurs ornaient façades, portes et escaliers. Votre guide vous conduit de l’hôtel de la Chantrerie à la Maison de l’Eléphant en s’attardant sur l’architecture remarquable des hôtels Gaschier, de Fontfreyde dit « Maison de Lucrèce », d’Albiat nommé aussi « Maison des Centaures », de Fontenilhes, de Lignat dit « Maison du Notaire » ou « Maison du Lys » … Dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire. Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h00 : T. O4 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1), sur [www.clermontauvergnetourisme.com](http://www.clermontauvergnetourisme.com) ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat.

Réservation obligatoire à partir du lundi 13 septembre à 10h00

Découverte au cœur du secteur sauvegardé de Montferrand. Musée d'art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:30:00

