Visite Au-delà du regard La MÉCA Bordeaux

Gironde

Visite Au-delà du regard

La MÉCA, le mercredi 29 septembre

La MÉCA, le mercredi 29 septembre à 16:30

En compagnie d’une médiatrice, découvrez l’exposition “Memoria : récits d’une autre Histoire” en faisant appel à vos sens, sauf la vue. Ce parcours est accessible à tout le monde et adapté aux personnes déficientes visuelles. II sera proposé aux participan·e·s d’être mis sous bandeau. — Durée : 1h30 Sur réservation : [reservation@frac-meca.fr](mailto:reservation@frac-meca.fr) (Places limitées) Gratuit sur présentation d’un billet d’exposition

Visite Au-delà du regard le mercredi 29 septembre à 16h30 au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
La MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux

2021-09-29T16:30:00 2021-09-29T18:00:00

