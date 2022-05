Visite au Crépuscule Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Visite au Crépuscule Musée Camille Claudel Samedi 14 mai, 22h00 Réservation conseillée, places limitées

A la tombée de la nuit, profitez d’une visite intimiste et insolite !

Muni de sa lampe torche, votre guide vous fera découvrir le musée sous un nouveau jour. http://www.museecamilleclaudel.fr https://twitter.com/MuseeClaudel;https://www.facebook.com/MuseeCamilleClaudel Recommended booking, limited places Saturday 14 May, 22:00 Con su linterna, su guía le hará descubrir el museo bajo una nueva luz. Reserva recomendada, plazas limitadas Sábado 14 mayo, 22:00 10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est 10400 Nogent-sur-Seine Grand Est

