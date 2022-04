Visite au coeur des tours Musée du Château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

le samedi 14 mai à Musée du Château des ducs de Wurtemberg

Résidence des ducs de Wurtemberg pendant quatre siècles, le château abrite aujourd’hui des collections de mobilier ancien, pièces d’orfèvrerie, armes, tableaux et objets du 15e siècle à la fin du 18e siècle, dévoilant la vie quotidienne de ce lieu chargé d’histoire et son évolution architecturale. Deux parcours vous seront proposés : « 5 œuvres pour découvrir les ducs de Wurtemberg », à 19h, 21h et 23h. « Sur les pas des Wurtemberg », à 20h et 22h.

Inscription sur place, le jour même

Visite du circuit historique, sur les pas des Wurtemberg Musée du Château des ducs de Wurtemberg Cour du château 25200 Montbéliard Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:45:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:45:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:45:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:45:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:45:00

