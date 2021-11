St lyphard Devant l'Office de tourisme Loire-Atlantique, St lyphard Visite au Clocher de Saint-Lyphard Devant l’Office de tourisme St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

A Saint-Lyphard prenez de la hauteur ! Du haut de son clocher à 35 mètres, vivez une expérience unique avec un point de vue à 360° sur le marais de Brière et la région. Ascension de 135 marches avec des échelles de meuniers. **Présentation du pass sanitaire obligatoire. ** Durée de la visite : 35 à 40 min Places limitées à 6 personnes par créneau horaire Visite à partir de 2 personnes Interdit aux enfants de moins de 6 ans. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Retrouvez la visite du clocher sur le programme des Visites Guidées : [https://fr.calameo.com/read/0006670657f3dae3d50a3](https://fr.calameo.com/read/0006670657f3dae3d50a3) **Informations et réservation auprès de tous les bureaux de l’Office de Tourisme La Baule – Presqu’île de Guérande Bureau de Saint-Lyphard : 02 40 91 41 34** A Saint-Lyphard prenez de la hauteur ! Du haut de son clocher à 35 mètres, vivez une expérience unique avec un point de vue à 360° sur le marais de Brière et la région. Ascension de 135 marches av… Devant l’Office de tourisme Place de l’église 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

2021-08-31T11:00:00 2021-08-31T16:00:00;2021-09-01T11:00:00 2021-09-01T16:00:00;2021-09-02T11:00:00 2021-09-02T16:00:00;2021-09-03T11:00:00 2021-09-03T16:00:00;2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T16:00:00;2021-09-07T11:00:00 2021-09-07T16:00:00;2021-09-08T11:00:00 2021-09-08T16:00:00;2021-09-09T11:00:00 2021-09-09T16:00:00;2021-09-10T11:00:00 2021-09-10T16:00:00;2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T16:00:00;2021-09-14T11:00:00 2021-09-14T16:00:00;2021-09-15T11:00:00 2021-09-15T16:00:00;2021-09-16T11:00:00 2021-09-16T16:00:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-21T11:00:00 2021-09-21T16:00:00;2021-09-22T11:00:00 2021-09-22T16:00:00;2021-09-23T11:00:00 2021-09-23T16:00:00;2021-09-24T11:00:00 2021-09-24T16:00:00;2021-09-25T11:00:00 2021-09-25T16:00:00;2021-09-28T11:00:00 2021-09-28T16:00:00;2021-09-29T11:00:00 2021-09-29T16:00:00;2021-09-30T11:00:00 2021-09-30T16:00:00;2021-10-01T11:00:00 2021-10-01T16:00:00;2021-10-02T11:00:00 2021-10-02T16:00:00;2021-10-05T11:00:00 2021-10-05T16:00:00;2021-10-06T11:00:00 2021-10-06T16:00:00;2021-10-07T11:00:00 2021-10-07T16:00:00;2021-10-08T11:00:00 2021-10-08T16:00:00;2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T16:00:00;2021-10-12T11:00:00 2021-10-12T16:00:00;2021-10-13T11:00:00 2021-10-13T16:00:00;2021-10-14T11:00:00 2021-10-14T16:00:00;2021-10-15T11:00:00 2021-10-15T16:00:00;2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-19T11:00:00 2021-10-19T16:00:00;2021-10-20T11:00:00 2021-10-20T16:00:00;2021-10-21T11:00:00 2021-10-21T16:00:00;2021-10-22T11:00:00 2021-10-22T16:00:00;2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T16:00:00;2021-10-26T11:00:00 2021-10-26T16:00:00;2021-10-27T11:00:00 2021-10-27T16:00:00;2021-10-28T11:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T11:00:00 2021-10-29T16:00:00;2021-10-30T11:00:00 2021-10-30T16:00:00;2021-11-02T11:00:00 2021-11-02T16:00:00;2021-11-03T11:00:00 2021-11-03T16:00:00;2021-11-04T11:00:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-05T11:00:00 2021-11-05T16:00:00;2021-11-06T11:00:00 2021-11-06T16:00:00;2021-11-09T11:00:00 2021-11-09T16:00:00;2021-11-10T11:00:00 2021-11-10T16:00:00;2021-11-12T11:00:00 2021-11-12T16:00:00;2021-11-13T11:00:00 2021-11-13T16:00:00;2021-11-16T11:00:00 2021-11-16T16:00:00;2021-11-17T11:00:00 2021-11-17T16:00:00;2021-11-19T11:00:00 2021-11-19T16:00:00;2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-23T11:00:00 2021-11-23T16:00:00;2021-11-24T11:00:00 2021-11-24T16:00:00;2021-11-26T11:00:00 2021-11-26T16:00:00;2021-11-27T11:00:00 2021-11-27T16:00:00;2021-11-30T11:00:00 2021-11-30T16:00:00;2021-12-01T11:00:00 2021-12-01T16:00:00;2021-12-03T11:00:00 2021-12-03T16:00:00;2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T16:00:00;2021-12-07T11:00:00 2021-12-07T16:00:00;2021-12-08T11:00:00 2021-12-08T16:00:00;2021-12-10T11:00:00 2021-12-10T16:00:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T16:00:00;2021-12-14T11:00:00 2021-12-14T16:00:00;2021-12-15T11:00:00 2021-12-15T16:00:00;2021-12-17T11:00:00 2021-12-17T16:00:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T16:00:00;2021-12-21T11:00:00 2021-12-21T16:00:00;2021-12-22T11:00:00 2021-12-22T16:00:00;2021-12-23T11:00:00 2021-12-23T16:00:00;2021-12-24T11:00:00 2021-12-24T16:00:00;2021-12-25T11:00:00 2021-12-25T16:00:00;2021-12-28T11:00:00 2021-12-28T16:00:00;2021-12-29T11:00:00 2021-12-29T16:00:00;2021-12-30T11:00:00 2021-12-30T16:00:00;2021-12-31T11:00:00 2021-12-31T16:00:00

