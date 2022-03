Visite au clair de lune Four à Chaux La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

La Tour-sur-Orb

Visite au clair de lune Four à Chaux La Tour-sur-Orb, 14 mai 2022, La Tour-sur-Orb. Visite au clair de lune

Four à Chaux La Tour-sur-Orb, le samedi 14 mai à 18:30

Vous pourrez découvrir les fours sous la halle voûtée illuminée et la plateforme supérieure au clair de lune en passant par le sentier botanique. Votre visite sera illustrée par les voix de personnages historiques qui ont fait vivre ce lieu au XIXème siécle : le maçon, l’industriel, le chaufournier, l’ingénieur des chemins de fer et… Napoléon III !

Entrée libre

Vous pourrez découvrir le four à chaux au clair de lune, l’intérieur des fours illuminés et entendre les voix des personnages qui ont fait vivre ce lieu au XIXème siècle. Four à Chaux La Tour-sur-Orb 54 avenue du Four à Chaux 34260 La Tour-sur-Orb Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Tour-sur-Orb Autres Lieu Four à Chaux La Tour-sur-Orb Adresse 54 avenue du Four à Chaux 34260 Ville La Tour-sur-Orb lieuville Four à Chaux La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Departement Hérault

Four à Chaux La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-tour-sur-orb/

Visite au clair de lune Four à Chaux La Tour-sur-Orb 2022-05-14 was last modified: by Visite au clair de lune Four à Chaux La Tour-sur-Orb Four à Chaux La Tour-sur-Orb 14 mai 2022 Four à Chaux La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb

La Tour-sur-Orb Hérault